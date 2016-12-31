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Milletvekili Aydemir: "Arvasi milli izan ve idrakin ifadesiydi"



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Seyyid Ahmed Arvasi'yi şükranla andıklarını ifade ederek, "Arvasi, milli ve manevi tefekkürümüze ilham veren değerlerin temsilcisi, milli izan ve idrakin ifadesi, milli fazilet ve haysiyetin hamisiydi." dedi.

Mütefekkir Seyyid Ahmed Arvasi'nin hakka vuslatının 28. yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınlayan Milletvekili İbrahim Aydemir, "Merhum Arvasi, milli tefekkür kaynağımız Akif'te ifadesini bulan 'Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhâmı/Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm'ı' düşüncesini hayatının gayesi edinmiş, ömrünü bu yüksek değere adamıştır. O, milli ve manevi endişe ve hassasiyetlerin halitasını vurgulayan eserleriyle, milli coğrafyamızın Akif'i, İslam coğrafyasının İkbal'i, manevi coğrafyamızın Ahmet Yesevisi'ydi." tanımlamasını yaptı.

"Arvasi bir mana silsilesinin temsilcisiydi"

Seyyid Ahmed Arvasi'nin bir mana silsilesini temsil ettiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, "Milletimize ait yüksek ölçü ve şuuru hayat üslubuyla ortaya koyan, milli ve manevi aklı besleyen kaynakları eserleriyle genç nesillere aktaran, onları muazzez tarihimizin muhteşem fikri duraklarına davet eden Merhum Arvasi, gönül adadığımız vahdet ve tevhid davasının yılmaz öncülerindendi." dedi.

Arvasi'nin eserleri ve düşünceleriyle, milli iradenin gönül ve dimağına kaynaklık eden mukaddes emanetlerin hamisi olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, onun, milli ve manevi düşüncelere tenha kalmışların değil, milli ve manevi müştereklere gönül adamışların anlayabileceği bir yüksekliği temsil ettiğini belirtti.

"Arvasi, Akif'çe üslup, ikbalce aksiyonun ifadesi"

Akif'in 'Atiyi karanlık görerek azmi bırakmakAlçak bir ölüm varsa, eminim budur ancak..!' dizelerinin Arvasi'nin düşünce temelini oluşturduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, "Arvasi'nin bir aksiyon ve fikir adamı olarak, temel vurgusu, Akif'in ifadesi ile: 'Bekayı hak tanıyan, sayi vazife bilir/Çalış, çalış ki beka sa'y olursa hak edilir.' gerçeği idi. O, birliğe çağıran, bütünleşmeye davet eden eserleriyle gençleri vahdet ve tevhid yolunda gayrete çağırdı." dedi.

"Allah'ın rahmeti üzerine olsun"

Aydemir, "31 Aralık 1988'de yeni bir eserini hazırlarken darı bekaya sefer eyleyen Seyyid Ahmed Arvasi'yi, onun ahfadı olduğu ecdadını rahmet ve şükranla anıyor, O'nun mukaddesler uğrunda öncü olduğu gönül seferberliğinden ayrılmayacağımıza ahdediyoruz." dedi.

(ERZ-AA-Y)



31.12.2016 16:12:54 TSI

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