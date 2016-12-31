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Koyulhisar'da ağaçlandırma çalışmaları



(Fotoğraflı)



Mehmet Arısal

SİVAS (İHA) - Koyulhisar Orman İşletme Müdürü Hakkı Türkoğlu 2016 yılında yapılan çalışmalarını değerlendirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Türkoğlu, "Kelkit Vadisinin adına yakışır yeşillikte olması için mesai arkadaşlarımızla çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyoruz. Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde toprak muhafaza kapsamında bin 500 hektar yeni tesis ve 6 bin hektar bakım çalışması yapıldı. Ayrıca 100 hektar ağaçlandırma tesis ve 500 hektar ağaçlandırma bakım çalışması da tamamlandı. Ağaçlandırma çalışmaları içerisinde Koyulhisar ilçesi Bahçe ve Gökdere köylerinde 18 bin metre teras ve 7 bin adet çukur yapılmış olup köy halkına gelir getirmesi açısından badem ve ceviz fidanları dikildi. 2015 yılında tesisi yapılan Yukarıkale Mahallesinde bulunan erozyon kontrol sahasında kuruyan fidanların yerine 50 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. Kalebaşı yaylası olan Ardıçalan mevkiinde tesis edilmiş olan bal ormanında da çiçekli türlerle tamamlama dikimleri yapılmış ve sahanın korumasını sağlamak için tel çekildi. Ayrıca Bahçe ve Gökdere köylerinde bozuk vasıftaki meşe sahalarını gençleştirmek ve iyileştirmek adına canlandırma kesimleri yapılmıştır" dedi.

2016 yılı içerisinde Kelkit vadisi genelinde 8 bin 100 hektar alanda çalışma yapıldığını söyleyen Türkoğlu, "Bu kapsamda 750 hektar canlandırma kesimi 200 hektar toprak işleme, 542 bin adet fidan dikimi ve 1 milyon 425 bin adet fidan çevresinde ot alma ve çapa işleri yapılmıştır. Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde 7 hektar alanda suni gençleştirme, 186 Hektar alanda doğal gençleştirme, bin 380 hektar alanda gençlik ve kültür bakımı ve 918 Hektar alanda rehabilitasyon çalışması yapılmıştır. Orman köylülerinin kalkındırılması adına 20 adet ünite süt sığırcılığı kapsamında köylere toplamda 450 bin lira Orköy kredisi destek sağlanmıştır" diye konuştu.

(UY-Y



31.12.2016 16:17:42 TSI

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