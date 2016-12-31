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Başkan Demirgil'den yeni yıl mesajı



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, yılı yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirgil mesajında, "Üzüntü ve sevinçleriyle, bir yılı daha geride bıraktık. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında sıkıntı bir yıl geçirmemize rağmen millet olarak kenetlenerek bu zor dönemi de geride bıraktık. Yeni beklentilerle yeni bir yıla merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2017 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sağlık, bereket, hoşgörü ve sevgi getirmesini temenni ediyor. 2017 yılında terörün bitmesi, dünya coğrafyasında yaşanan savaşların ve zulmün sona ermesi, Sivas'ta işsizliğin azalması, yeni yatırımların kazandırılması, Sivas'ın ekonomik anlamda gelişerek kalkınmış iller arasında yer almasını temenni ediyor, bu duygu ve düşüncelerle, tüm Sivas halkının, esnaf ve sanatkarlarımızın yeni yılını kutlar yeni yılın birlik, beraberlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

(UY-TB-Y



31.12.2016 16:19:11 TSI

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