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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Ev hanımı kadın FETÖ'dan tutuklandı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:17
Ev hanımı kadın FETÖ'dan tutuklandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında bir ev hanımı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca hakkında soruşturma başlatılan ev hanımı Ümmügülsüm Ç. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.
(COŞ-TB-Y

31.12.2016 16:21:44 TSI
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