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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Muş'ta İmam Hatiplilerden yılbaşı protestosu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:18
Muş'ta İmam Hatiplilerden yılbaşı protestosu
Muş'ta İmam Hatiplilerden yılbaşı protestosu

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Lise ve İmam Hatip komisyonu üyeleri bir araya gelerek yılbaşı kutlamalarını protesto etti.
Muş Öğretmenevi önünde basın açıklaması düzenleyen Anadolu Gençlik Derneği Lise ve İmam Hatip komisyonu üyeleri yılbaşı kutlamasını protesto ederek, vatandaşları Mekke'nin Fethi programlarına davet ettiler. İmam Hatipli gençler, yılbaşı kutlamalarını dövizler açarak tepkilerini dile getirirken, milli piyango oyununun ise kitleleri kötü yola götüren eğlence olarak nitelendirdiler. Burada Anadolu Gençlik Derneği Lise ve İmam Hatip komisyonu adına basın açıklamasını okuyan Emrullah Ögüt, gezegende 7 milyar 400 milyon insanın yaşadığını ve her 12 saniyede ise bir çocuğun açlık nedeniyle öldüğünü söyledi.
Her 4 saniyede bir insanın mülteci pozisyonuna düştüğünü ifade eden Ögüt, "Her gece yaklaşık 800 milyon insan aç yatıyor. 1 milyar 250 milyon insan sağlıklı içme suyundan mahrum ve 2 milyar insan yoksulluk sınırının altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Arakan'da, Bangladeş'te, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Filistin'de ve İslam coğrafyasının dört bir yanında masum insanlar çatışmalarda, terör olaylarında yaşamını yitirmeye devam ediyor. Öte yandan dünyadaki bu tablodan hiç de rahatsızlık duymayan emperyalist güçler kendi ülkelerinde ve sömürdükleri birçok ülkede insanları farklı şekillerde uyutup uyuşturarak hem kitleleri duyarsızlaştırıyorlar hem de hakikati örtbas ediyorlar. Biz adına yılbaşı eğlencesi denilen ve neredeyse tüm dünya halklarına dayatılan çirkinliklere karşı bir tavır takınmamızın İslam'ın bir gereği olduğuna inanıyoruz. Milli Piyango adı verilen oyunla kitlelerin kumarla buluşturulmasını sağlayan, her türlü kötülüğe giden yolları açan, birçok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz. Kalplerdeki merhameti körelten, vidan duygusunu ortadan kaldıran, insanları şehirlerin en orta yerlerinde her türlü ahlaksızlığı yapmaya sevk eden Yılbaşı kutlamalarına karşı tepki koymanın her erdem sahibi insanın görevi olduğunu da düşünüyoruz. İnsanımız kültür emperyalizminin yanında değil fetih ruhunun yanında durmaya çağıyoruz. 31 Aralık akşamı tüm halkımızı çocukları ile birlikte kendilerine en yakın noktada Anadolu Gençlik Derneği ya da temsilciliği tarafından düzenlenen Mekke'nin Fethi programlarına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(UU-ŞAK-Y)

31.12.2016 16:23:13 TSI
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