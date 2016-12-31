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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman'da yılbaşı uygulamaları erken başladı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:21
Adıyaman'da yılbaşı uygulamaları erken başladı
Adıyaman'da yılbaşı uygulamaları erken başladı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da eğlence mekanları ve umuma açık yerlere yönelik her yıl yapılan rutin denetlemeler bu yıl erken başladı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü bu yılbaşında yeni bir uygulama başlattı. Her yıl akşam başlayan yılbaşı uygulamaları bu yıl gündüz başlatıldı. Adıyaman merkez ve ilçelerinde 22 farklı noktada 305 polisin katılımı ile yılbaşı uygulaması yapıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, uygulamaya katılan polislerin yeni yıllarını kutlayarak, uygulama ile ilgili açıklamada bulundu.
Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, "2016 yılının son gününde Yaman-2 uygulamamızın yenisi yapıyoruz. Uygulamamız 13:00 ile 16.00 arasında yapılacak. 2016 yılı üzücü olayların olmasına rağmen birlikte olma, yaşama sevinci ve umudu oldu. Bugün Adıyaman sokaklarında şuanda görmüş olduğumuz hareketlilik bile 2017 yılından Adıyamanımızın çok umutlu, çok beklenti içinde olduğunu gösteriyor. Bizlerde emniyet teşkilatı olarak bu vatandaşlarımızın bu beklentisine asayiş ve güvenlik hizmetleri vererek katkıda bulunacağız. Asayiş olmadan eğitim olmaz, asayiş olmadan sağlık olmaz, asayiş olmadan ticaret olmaz. Bunun hep bilincindeyiz. Bizlerde Adıyaman Emniyet Müdürlüğü teşkilatı olarak Adıyamanımızın huzur ve güvenliği için bugün olduğu gibi yeni yılda da aynı şekilde çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Halkımız gönül rahatlığı içerisinde, huzur içerisinde yılbaşı alışverişlerini yapsınlar, kendi eğlencelerini tertip etsinler ama her şeyden önce bilsinler ki, polis ayakta, polis işbaşında, polis Adıyaman için, sizler için çok teşekkür ediyorum. Adıyaman halkının teşkilatım adına yeni yılını kutluyorum" dedi.
Üç saatlik uygulamada 2 bin 575 şahıs, 421 araç sorgulanırken, araması olan 2 şahıs yakalandı. Uygulamada 5 araca ceza yazılırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, az miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Denetim yapılan 139 iş yerinden 4'üne çeşitli suçlardan işlem yapıldı.
(AHM)

31.12.2016 16:25:13 TSI
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