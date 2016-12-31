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Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatı yılın son danışma toplantısını yaptı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde AK Parti Teşkilatı 2016 yılının son danışma toplantısını gerçekleştirdi.

Metristepe Kültür Merkezinde düzenlenen yılın son danışma toplantısına İlçe Başkanı Mesut Çetin, İl Genel Meclis üyesi Nizamettin Çam ve partililer katıldı. Toplantıda yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetler organizasyonlar ve yeni yılda parti genel merkezinin talepleri doğrultusunda yapılacak çalışmalar anlatıldı. Toplantıda konuşan İlçe Başkanı Mesut Çetin, "Bu toplantımız 2016 yılının son toplantısı olması bakımından daha çok önem arz ediyor. 2016 yılında dünyayı, Türkiye'yi ve İslam coğrafyasını rahatsız eden kana bulayan birçok terör olayı gerçekleşti. Maalesef Suriye iç savaşı 2016 yılın son günlerine kadar devam etti. Suriye'de çocuklar, yaşlılar ve kadınlar bombalanan evlerin enkazı altında can verdi. Değerli dava arkadaşlarım hepimiz biliyor ve görüyoruz ki bu coğrafyada Türkiye güçlü, daha da güçlü olmak durumunda. Ancak bizim büyümemizi güçlenmemizi istemeyen ülkeler ve onların içerdeki maşaları 14 yıllık iktidarımız boyunca hep önümüze set çektiler, hızımızı kesmek istediler. Bizlere düşen birliğimizi muhafaza ederek devletimize sahip çıkmak olmalıdır. Bugün anayasa değişiklik paketi komisyondan geçti. Önümüzdeki günlerde meclis genel kuruluna gelecek 330 ve üzerinde oy ile desteklenirse bunda bir tereddüt yok, baharda referandum gözüküyor. Biz de teşkilatlar olarak şimdiden hazırlıklarımızı başlattık. Genel merkezimizden gelecek talimatla meydanlara ineceğiz. AK Parti Bozüyük'te büyümeye devam ediyor, bir taraftan örnek belediyemiz diğer taraftan Hükümetimiz çalışmalarını yapıyor. Bize ise bunları anlatmak düşüyor ve onu da en iyi şekilde yapacağız, ben sizlere güveniyorum. Bu kadar karda kışta bu salonu doldurduğunuz için teşekkür ediyorken 2017 yılının barış getirmesini dilerken hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Mesut Çetin, toplantının sonunda partili üyeler tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

(İC-MET-Y)



31.12.2016 16:28:36 TSI

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