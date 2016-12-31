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Kar yağışı nedeniyle bakımı yapılamayan yatalak hasta için seferber oldular



(Fotoğraflı)



Zekican Şenkaya

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri fenalaşan yaşlı adama yardım etmek için seferber oldu.

Denizli'nin Çivril ilçesi Gümüşsu Mahallesinde yaşayan ve kar yağışı nedeniyle ekipler tarafından bakımı yapılamayan 81 yaşındaki yatalak hasta Mehmet Atak fenalaşınca çocukları 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. 112 Acil Sağlık ekipleri 81 yaşındaki yatalak hastaya ulaşmak için 25 kilometre uzaklıkta olan Gümüşsu mahallesine yola çıktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle araç girmeyen hastanın evine 20 dakika yürüdükten sonra ulaştılar. Sağlık ekipleri evde yaptıkları ilk müdahaleden sonra Atak'ı hasta taşıma çantası ile ambulansa taşıdıktan sonra Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın vücudunun bakımsız kaldığı tespit edilip tedavi altına alındığı belirtildi.

(ZŞ-ÖK-Y)



31.12.2016 16:30:08 TSI

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