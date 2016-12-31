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Yozgat'ta karla mücadele devam ediyor



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta aralıklarla devam eden kar yağışına karşı karla mücadele eden ekipler, şehir merkezi başta olmak üzere vatandaşların sıklıkla kullandığı alanları kardan temizlemeye çalışıyor.

Yozgat'ta devam eden kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkilese de Yozgat Belediyesi karla mücadele ekipleri, sıklıkla kullanılan cadde, kaldırım ve yolları vatandaşın kullanımına açmak için çaba sarf ediyor. Kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ana yolları açan ekipler, sürücülerin sıkıntı yaşamalarına engel oluyor. Şehir merkezinde ise karla mücadele ekipleri, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere cadde ve sokaklarda yolları kardan temizliyor. Diğer yandan ise Yozgat Belediyesi kar küreme ekipleri, Lise Caddesi başta olmak üzere birçok kaldırımda karları temizleyerek vatandaşın ulaşımını kolaylaştırıyor.

Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için esnaf ve vatandaşlar, yem ile bayat ekmekleri şehrin belirli yerlerine koyuyor. Dursun Yüce isimli bir vatandaş ise bakliyatçılardan aldığı yemlerle her gün düzenli olarak güvercinleri yemlediğini söyledi.

(BMG-TB-Y



31.12.2016 16:34:27 TSI

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