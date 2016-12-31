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Yılbaşı alışverişi esnafın yüzünü güldürdü



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ESKİŞEHİR (İHA) - 2017'ye sayılı saatler kala Eskişehir'de kuruyemiş, hindi ve tavuk satışlarında artış yaşanırken, esnaf da piyasadaki hareketlilikten oldukça memnun.

Beyaz et ve kuruyemiş, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı sofralarında yerini almaya hazırlanıyor. Yeni yıla sayılı saatler kala hindi, tavuk ve kuruyemiş satışlarının artması esnafın yüzünü güldürdü.

Eskişehir'de kuruyemiş satıcılığı yapan Nevzat Güneş, satışlarının yılbaşı günü yüzde 200 arttığını, vatandaşın en çok kabak çekirdeği, tuzlu fıstık ve karışık çereze ilgi gösterdiğini söyledi.

Başka bir kuruyemişçi esnafı da, vatandaşların yılbaşı gecesi için en çok karışık çerezi tercih ettiklerini belirtti.

Eskişehir'de bir süper markette müdür yardımcılığı yapan İlker Çelen, bu yılbaşında tavuk ve hindi satışlarının geçen seneye göre biraz daha arttığını, ama tavuğun daha çok tercih edildiğini ifade etti. Çelen, yılbaşı hindisinin kilosunu 12 TL'den, tavuğu ise 9 TL'den sattıklarını ifade etti.

Şarkütericilik yapan Özkan Kılıç da, "Yılbaşı gecesi için vatandaşlar daha çok tavuk ve hindiye yöneliyor. Ciğer de tercihler arasında" dedi.

(İHA-MET-Y)



31.12.2016 16:36:14 TSI

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