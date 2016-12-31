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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Çocuk evlerinde kalan çocuklara yeni yıl programı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:34
Çocuk evlerinde kalan çocuklara yeni yıl programı
Çocuk evlerinde kalan çocuklara yeni yıl programı

(Fotoğraflı)

Aykut Yeniçağ
MANİSA (İHA) - Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Manisalılar Platformu iş birliğiyle çocuk evlerinde kalan çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Manisalılar Platformu, Manisa'da çocuk evlerinde kalan çocuklar için yıl sonu etkinliği düzenlendi. Şelale Plaza'da düzenlenen etkinliğe Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürü Murat Konan, Manisalılar Platformu Başkanı Hasan Ertekin, Saruhan-Der Başkanı Yunus Emre Şahin ve çocuk evlerinde kalan 45 çocuk katıldı. Programın açılışında çocuk evlerinde kalan bir çocğun okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük beğeni topladı.
Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürü Murat Konan, 2017 yılında daha huzurlu günler temenni ederek, "Dünyada ve ülkemizde çok iyi hadiselerle karşılaşmadık. Dünyada bir çok çocuk mağdur oldu, gözyaşı döktü. İnşallah 2017'de bunlar terk edilir ve çocukların geleceği, insanlarımızın geleceği güvenlikten endişe etmeyeceğimiz yıl olur. Çocukların ailelerin yanında kalmasından yanayız. Fıtrat gereği de böyledir. Ama bazen bu mümkün olmuyor. Mümkün olmadığı durumlarda da aile ortamına benzer yapılarda çocuklarımıza bakıyoruz. Şunu söyleyebilirim, Manisa'da 2012'de 17 olan koruyucu ailemiz, bugün itibariyle 135 sayısına ulaştı. Bu hep beraber Manisamızın başarısı" dedi.

Başkan Çerçi'den çocuklara destek
Konan'ın ardından konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise, "Çocuk evleri, sevgi evleri bizim için çok önemli. Bütün çocuklar, gençlerimiz bizim için çok önemli. Türkiye'de 25 milyon civarında gencimiz var. Bizim için, bizim geleceğimiz adına, devletimizin milletimizin bekası adına bu gençlik çok önemli, bu çocuklar çok önemli. Tabi onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak, onların mutluluğunu ve geleceğe daha güvenli yürümesini sağlamak amacıyla çok iyi bir eğitim vermek onların, kalplerini, vicdanlarını merhametlerini geliştirmek. Zihinlerini akıllarını donatmak ve becerilerini geliştirmek devletimizin olduğu gibi belediyelerimizin olduğu gibi sivil toplum örgütlerinin de en önemli görevidir. Bizler de belediye olarak bu ve bunun gibi etkinlikleri her zaman destekliyoruz. Gençliğimize yönelik, çocuklarımıza yönelik çok sayıda proje, program yürütüyoruz. Annelere yönelik çok sayıda program yürütüyoruz. Yunusemre Belediyesi her zaman çocuk evlerinde kalan, sevgi evlerinde kalan çocuklarımızın yanındadır" dedi.
Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ise, 2017 yılı için çocuklar için güzel bir yıl olması dileğinde bulundu.
Konuşmaların ardından Hatuniye Camii İmamı Hayrettin Çoban tarafından çocuklara Mekke'nin fethi anlatıldı. Programda çocuklar tarafından sergilenen sema gösterisi de büyük beğeni topladı. Program sonunda Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur tarafından, çocuklara diledikleri gibi alışveriş yapabilecekleri hediye çeki dağıtıldı.
(AY-Y)

31.12.2016 16:37:42 TSI
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