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Bozüyük Dodurgalılar Derneğinden şehitler için mevlit programı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Dodurgalılar Dayanışma ve Kalkınma Derneği tarafından şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Soğukpınar Camiinde öğlen namazı öncesinde aziz şehitlerimizin ruhları için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, dernek üyeleri ve cami cemaatinin katıldığı mevlit programı, yapılan dualar sonrasında öğlen namazının kılınmasıyla sona erdi. Cami çıkışında cemaate ikramda bulunuldu.

(İC-MET-Y)



31.12.2016 16:39:41 TSI

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