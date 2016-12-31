YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MTB yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi

MTB yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret Borsasında 2016 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, borsa olarak 2016 yılını başarıyla geçirdiklerini belirterek yeni yılın ekonomik olarak sorunsuz geçmesi temennisinde bulundu.

MTB binasında gerçekleşen meclis toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, geride kalan 2016 yılının özellikle ekonomik olarak zorluklarla geçen bir yıl olduğunu ifade ederek "İnşallah 2017 yılı daha güzel ve sorunsuz geçer diliyorum" diye konuştu.

Hükümetin açıkladığı ekonomik paketler neticesinde ekonomide canlanmaların yaşandığını gördüklerini belirten Özbey, 2017 yılında bu canlanmanın daha da net görüleceğini söyledi.

Özbey ayrıca, 2016 yılının son gününde kayısı üreticilerine de müjde vererek lisanslı depoculuğun kurulması yönünde karar çıktığını belirtti. Yetkililerle birlikte lisanslı depoculuğun kurulması yönünde toplantı yaptıklarını ifade eden Özbey, "Bu kararında özellikle kayısı üreticisine ve Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Geride kalan 2016 yılındaki kayısı ihracat rakamlarına da değinen Özbey, yılın ilk ayından Kasım ayının sonuna kadar yaklaşık 73 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştirildiğini söyledi. Önümüzdeki Ocak ayında ihracat verilerinin daha da netleşeceğini belirten Özbey, "İhracat bizim beklentilerimizin biraz altında gerçekleşti. Bununda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Ocak ayından itibaren kayısı ihracatının artacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

2017 yılında sivil anayasa değişikliğinin yapılmasının öngörüldüğünü de ifade eden Özbey, bu çalışmaya destek verdiklerini de belirterek yeni yılın daha huzurlu ve savaşsız bir yıl olması temennisinde bulundu.

(BT-BRN-Y)



31.12.2016 16:45:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER