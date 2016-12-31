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Baro Başkanı Han'dan yeni yıl mesajı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, yayımladığı yeni yıl mesajında "Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir" dedi.

Baro Başkanı Han, yayımladığı yeni yıl mesajında sevinçlerinden çok üzüntü ve kederlerini paylaştıkları 2016 yılını geride bırakarak yeni bir yıla yine hep birlikte merhaba dediklerini belirterek "Yaşamın olduğu yerde umut hep vardır. Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Yeni yılda en çok ihtiyacımız olan şey, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumak ve güçlendirmektir. Her şeyin en iyisine, en güzeline layık olan meslektaş ve vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini temenni ediyorum" dedi.

Han, "2017 yılı öyle bir yıl olsun ki 2016 yılının tüm olumsuzluklarını bize unuttura bilsin. Yeni yılın, sağlık, huzur, mutluluk dolu; barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, hepimizi toplumsal huzura daha çok yaklaştıran bir yıl olmasını diliyorum. Malatya Barosu olarak, yeni yılda da adaletin tesisi için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu duygularla başta kıymetli meslektaşlarımın ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"ifadelerini kullandı.

(CÖ-BRN-Y)



31.12.2016 16:46:40 TSI

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