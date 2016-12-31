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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Yesevi Ocakları Mevlid-i Şerif okuttu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:42
Yesevi Ocakları Mevlid-i Şerif okuttu
Yesevi Ocakları Mevlid-i Şerif okuttu

(Fotoğraflı)

Yakup Güler
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da Yesevi Ocakları tarafından, Mekke'nin Fethi'nin ve Seyyid Ahmet Arvasi Hazretleri'nin ölüm yıldönümleri dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu.
Süleymanpaşa Orta Cami'de ikindi namazını müteakip okutulan mevlite Yesevi Ocakları Tekirdağ Temsilcisi Hacı Tunç, Yesevi Ocakları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Yesevi Ocakları Tekirdağ Temsilcisi Hacı Tunç gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yesevi Ocakları olarak, bu gün 31 Aralık Mekke'nin Fethi ve Seyyid Ahmet Arvasi Hazretleri'nin ölüm yıldönümü vesilesiyle ve bütün şehitlerimize giyaben mevlit okuttuk, Kuran-ı Kerim okuttuk. Bu günü yad ettik. Yesevi ocakları olarak bu günü yad etmek için toplandık burada. Duyarlılığından dolayı Tekirdağlılara teşekkür ederiz" diye konuştu.
Mevlit ve Kuran-ı Kerim'in okunması ve dua edilmesinin ardından, katılanlara yeni yıl takvimi hediye edilerek program sonlandırıldı.
(YG-ÖK-Y)

31.12.2016 16:46:52 TSI
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