31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yozgat'ı sis bürüdü

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:48
Yozgat'ı sis bürüdü
Yozgat'ı sis bürüdü

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta öğleden sonra etkili olan yoğun sis hayatı kısa süreliğine de olsa olumsuz etkiledi.
Yozgat'ta öğleden sonra yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis ulaşımda da etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı gözlendi. Diğer yandan kenti tamamen etkisi altına alan sis, değişik görüntülere de sebep oldu. Yozgat'ın simgesi haline gelen Yozgat Çamlığı sis nedeniyle görünmez oldu.
(BMG-TB-Y

31.12.2016 16:51:37 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta ambulans iş makinesine çarptı: 2 yaralı
YEREL

YOZGAT'TA AMBULANS İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 2 YARALI
Adalet Bakanı Bozdağ'dan yeni yıl mesajı
YEREL

ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN YENİ YIL MESAJI
Yozgat'ta karla mücadele devam ediyor
YEREL

YOZGAT'TA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR
Küçük mucitten sürücülere büyük müjde
YEREL

KÜÇÜK MUCİTTEN SÜRÜCÜLERE BÜYÜK MÜJDE
Yozgat'ta yılbaşı hindi satışları yüzleri güldürdü
YEREL

YOZGAT'TA YILBAŞI HİNDİ SATIŞLARI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Bu yıl Yozgat'ta 600 yangına müdahale edildi
YEREL

BU YIL YOZGAT'TA 600 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ
Birinci dereceden şehit yakınlarına da istihdam imkanı getirildi
YEREL

BİRİNCİ DERECEDEN ŞEHİT YAKINLARINA DA İSTİHDAM İMKANI GETİRİLDİ