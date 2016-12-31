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Yozgat'ı sis bürüdü



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta öğleden sonra etkili olan yoğun sis hayatı kısa süreliğine de olsa olumsuz etkiledi.

Yozgat'ta öğleden sonra yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis ulaşımda da etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı gözlendi. Diğer yandan kenti tamamen etkisi altına alan sis, değişik görüntülere de sebep oldu. Yozgat'ın simgesi haline gelen Yozgat Çamlığı sis nedeniyle görünmez oldu.

(BMG-TB-Y



31.12.2016 16:51:37 TSI

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