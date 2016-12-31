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Esas 67 Burda'dan yılbaşı etkinliği



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Esas 67 Burda alış veriş ve yaşam merkezinden yeni yıl etkinliği düzenlendi.

Esas 67 Burda alış veriş ve yaşam merkezinde yılbaşı etkinliği düzelendi. Alışveriş ve yaşam merkezi giriş katında Latine de Dianmente gurubundan Salsa ve Bachata gösterisi ardından ise Adım Bale koro ekibi sahne alarak ziyaretçilere unutulmaz bir gün yaşattı. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikle Salsa ve Bachata gösterileri büyük alkış aldı. Gün boyunca aralıklarla süren etkinlikte ziyaretçiler gösterileri cep telefonları ile video ve fotoğraf çekti.

(SÖ-SÖ-Y)



31.12.2016 17:04:55 TSI

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