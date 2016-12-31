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Katı Atık Bertaraf Tesisi yükseliyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve şehrin yıllardır kanayan yarası haline gelen çöp sorununa son verecek olarak Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı'nda sona gelindi.

Çöp sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz Mart ayında temelini attığı Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı'nda sona gelindi. Dev tesiste çalışmaların planlanan şekilde gittiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi, membran kompost ve açık kompost alanı, kantar, idari bina ve tamir bakım atölyesi tamamlanmış olan tesisimizde katı atıkların depolanacağı lot içerisine sızdırmazlığın sağlanması için son adım olan membran döşemesi de yapıldı" dedi.

Manisa'nın geleceğe yönelik olarak yapılan en büyük çevreci yatırımın kısa süre içerisinde hizmete girmesi planlandığını da belirten Başkan Ergün, "Geçtiğimiz Mart ayında yapılan temel atma töreninde dev tesisin Manisa için önemini vurgulamış ve Manisa'nın bayram günü olduğunu dile getirmiştik. Manisa'nın kanayan yarasına son verecek olan tesisimiz bittiğinde de düğün günü olacağını ifade etmiştik. Bu anlamda şehrimiz için önem arz eden bu tesisi kısa sürede hizmete açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

(AY-Y)



31.12.2016 17:07:46 TSI

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