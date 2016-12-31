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Yalova'da maçlar ertelendi

- Kar yağışı amatör futbolu etkiledi



(Fotoğraflı)



Erdinç Bulun

YALOVA (İHA)  Yalova'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 31 Aralık 2016 ve 1 Ocak 2017'de oynanacak amatör maçlar ertelendi.

Yalova merkez ve ilçelerinde 31 Aralık Cumartesi günü oynanması planlanan Yalova Group Süper Amatör Kümede 6, U-19 Liginde 3, U-16 Liginde 1 müsabaka, 1 Ocak 2017'de ise U-19'da 4 ve U-16 liginde 4 müsabaka ertelendi.

Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul, Yalova'da yağan kar nedeniyle amatör sahaların futbola elverişsiz olduğunu ve sporcu sağlığını etkileyecek olmasından dolayı erteleme kararı aldıklarını söyledi. Erbul, "31 Aralık-1 Ocak 2017 tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar aşırı buzlanmadan dolayı ertelenmiştir" dedi.

(EB-MK-Y)



31.12.2016 17:09:15 TSI

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