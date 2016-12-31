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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak Ülkü Ocakları 'Sen de Medine İçin El Uzat' kampanyası başlattı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 17:06
Uşak Ülkü Ocakları 'Sen de Medine İçin El Uzat' kampanyası başlattı
Uşak Ülkü Ocakları 'Sen de Medine İçin El Uzat' kampanyası başlattı

(Fotoğraflı)

Bayram Keleş
UŞAK (İHA) - Uşak Ülkü Ocakları Bayanlar Birimi vinde ölümü bekleyen Küçük Medine'yi ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Uşak Ülkü Ocakları Bayanlar Birimi Sosyal Sorumluluk Başkanı Yasemin Akın Medine ve ailesi için 'Sende Medine İçin El Uzat' adı altında bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Akın, "Medinemizi kendi kardeşimiz bilelim ona göre gerekeni hep birlikte yapalım. Biz bir ve beraber olduğumuz zaman güçlüyüz. Biz bir birimizin dertleriyle hemhal olduğumuz zaman güçlüyüz" dedi.
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir ecdadın torunları, aynı zamanda komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmetiyiz" diyen Akın yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Bizler bugün minik Medine için elinden geleni yapacağız. Aziz milletimiz ve yüce devletimiz dünyanın her yanındaki mazlumlar tarafından kurtarıcı olarak görülmekte, Hızır Aleyhisselam gibi "Ama bir gün gelecektir "" umuduyla dertlere deva gönüllere şifa olacaktır diye beklenmektedir. Böyle bir millet kendi öz evladına elbette sahip çıkacaktır. Buradan tüm milletimize çağrı yapıyorum ve diyorum ki ey aziz milletimiz ve kudretli devletimiz; adı güzel Medine kardeşimize sahip çıkalım. Bugün Medine kardeşimizin başına gelenler yarın hepimizin başına gelebilir. Medinemizi kendi kardeşimiz bilelim ona göre gerekeni hep birlikte yapalım. Biz bir ve beraber olduğumuz zaman güçlüyüz. Biz bir birimizin dertleriyle hemhal olduğumuz zaman güçlüyüz. Biz birbirimiz için kenetlenip duygularımızı sevinçlerimizi üzüntülerimizi paylaştığımız zaman güçlüyüz. Ve Bizi büyük millet yapan mazlumların duasıdır. Bu duygularla hepinizi Medine'mizi yaşatmak için göreve davet ediyorum."
Minik Medine henüz 3,5 yaşında beynindeki tümör ile savaşıyor. Minik Medine'ye tıbben yapılacak bir şey kalmadığı için, evinde ölümü beklemekte ve ailesi maddi olarak çok zor durumda. Annesiyle babası ayrıldığı için Minik Medine babası ve babaannesi bakıyor. Baba çocuğunun durumundan dolayı çalışamıyor.
(BK-İK-Y)

31.12.2016 17:08:13 TSI
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