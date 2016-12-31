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Başkan Çelik'ten El Bab Gazisi'ne ziyaret



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin El Bab kentinde hain terör örgütlerinin saldırısı sonrasında yaralanan Manisalı Gazi Ali Temel'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, FIRAT Kalkanı operasyonu çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Suriye'nin El Bab kentinde yaşanan hain saldırı sonucu yaralanan Manisalı Gazi Uzman Çavuş Ali Temel' e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Gazilik unvanının herkese nasip olmayacak büyük bir şeref olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Gazilik mertebesi Şehitlikten sonra ki en güzel mevki. Ne mutlu ki kutsal değerlerimiz ve Ülkemiz uğruna böyle bir hadise yaşandı. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Rabbim vatanını korumakla görevli olan tüm Askerimize ve Polisimize güç kuvvet versin inşallah. Hainlerin görevi yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak. Onlar boş durmayacaktır. Bu coğrafyayı kan ve gözyaşı coğrafyası haline getirmek istiyorlar. Ancak sizin gibi kahramanlarımız var olduğu müddetçe hainler binlerce yıl olduğu gibi bundan sonra da emellerine ulaşamayacaklar" dedi.

Başkan Çelik'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden El Bab Gazisi Uzman Çavuş Ali Temel, Çelik'e teşekkür ederek, tek amacının bir an önce iyileşerek görevinin başına dönmek olduğu ifade etti.

(AY-Y)



31.12.2016 17:11:02 TSI

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