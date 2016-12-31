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Bakan Özlü ve Özhaseki sanayicilerle buluştu



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Haber : Ali Göç

Kamera : Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sanayicilerle buluştu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri Sanayi Odası'nda sanayiciler ile buluştu. Burada sanayicilerin sorunlarını dinleyen Bakan Özlü ve Özhaseki, bir süre sanayiciler ile sohbet etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, daha sonra AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Bakan Özlü'ye ziyaretin anısına plaket verdi.

(AG-



31.12.2016 17:24:30 TSI

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