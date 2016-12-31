31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Son otomobil talihlileri anahtarlarını teslim aldı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 17:22
Son otomobil talihlileri anahtarlarını teslim aldı
Son otomobil talihlileri anahtarlarını teslim aldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Geleneksel Esenlik Kazandırıyor Kampanyası sona erdi. 90 gün sürdürülen kampanyada birçok hediye müşteriler ile buluşurken son çekilişte otomobil kazan şanslı müşteriler araçlarının anahtarlarını teslim adlı.
Araç teslim töreninde konuşan Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz, Esenlik'in her yönüyle kazançlı bir şirket olduğunu ifade ederek "Yapılan bütün alışveriş hem ilimize hem bölgemize bir ticari denge getirirken aynı zamanda alanın, satanın, üreticinin, çalışanın ve bölgenin kazandığı büyük bir aileyiz. Biz kazancımızın bereketini paylaşımda buluyoruz. Kanaatle belirlediğimiz karı bütün ortaklarımızla bölüşüyoruz" diye konuştu.
Esenlik'in herkesin kazandığı kolektif bir yapı olduğunu ifade eden Boyraz, "Esenlik'in bu kampanyaları artık geleneksel bir heyecana dönüştü. Bu kampanyalarımızı görüp aynı şekilde kampanya düzenleyen başka şirketlerde var ve bu şekilde halkımız kazanmakta. Hediye kazanan müşterilerimize bundan sonraki hayatında başarılar dilerim, kazasız belasız araçlarını kullanmalarını diliyorum' ifadelerini kullandı.
Esenlik'ten otomobil kazanan talihli Cercis Ataş ise ''Esenlik'ten Allah razı olsun. Allah devletimiz, milletimiz ve bu tür şirketlere zeval vermesin'' dedi.
Bir diğer şanslı müşteri Ferdi Zorlutuna'da ''4 kuponum vardı. Otomobil bana çıktı. Teşekkür ederim''dedi.
Otomobil talihlilerinden Erdal Metin ise ''Onbin Konutlar bölgesinde oturuyorum. Alışverişlerim daima Esenlik'te yapıyordum. Otomobil kazandığım için mutluyum. Esenlik'e teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.
(CÖ-BRN-Y)

31.12.2016 17:25:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malatya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Dilek'te jandarmadan asayiş uygulaması
YEREL

DİLEK'TE JANDARMADAN ASAYİŞ UYGULAMASI
Baro Başkanı Han'dan yeni yıl mesajı
YEREL

BARO BAŞKANI HAN'DAN YENİ YIL MESAJI
MTB yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi
YEREL

MTB YILIN SON MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Ortaokul öğrencileri çizdikleri resimleri sergiledi
YEREL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÇİZDİKLERİ RESİMLERİ SERGİLEDİ
Milletvekili Şahin:
YEREL

MİLLETVEKİLİ ŞAHİN:
Eren ailesinin acı günü
YEREL

EREN AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'den yaralı askere ziyaret
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ'DEN YARALI ASKERE ZİYARET
Otopark projesi mahalleliyi endişelendiriyor
YEREL

OTOPARK PROJESİ MAHALLELİYİ ENDİŞELENDİRİYOR
Malatya'da 10 adet diz üstü bilgisayar şehit ailelerine hediye edildi
YEREL

MALATYA'DA 10 ADET DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR ŞEHİT AİLELERİNE HEDİYE EDİLDİ
Anadolu Selçuklu Derneği'nden suç duyurusu
YEREL

ANADOLU SELÇUKLU DERNEĞİ'NDEN SUÇ DUYURUSU
Ev faresi yakayı ele verdi
YEREL

EV FARESİ YAKAYI ELE VERDİ
Malatya amatörünün yeni takımı Tandoğanspor futbolcu seçmeleri yapacak
YEREL

MALATYA AMATÖRÜNÜN YENİ TAKIMI TANDOĞANSPOR FUTBOLCU SEÇMELERİ YAPACAK
CHP İl Başkanı Kiraz KOSGEB'e kredilerin kime verildiğini sordu
YEREL

CHP İL BAŞKANI KİRAZ KOSGEB'E KREDİLERİN KİME VERİLDİĞİNİ SORDU
Üniversiteli basketbolcular başarılılarını rektör Kızılay ile paylaştı
YEREL

ÜNİVERSİTELİ BASKETBOLCULAR BAŞARILILARINI REKTÖR KIZILAY İLE PAYLAŞTI
Baskette Final okulları şampiyon oldu
YEREL

BASKETTE FİNAL OKULLARI ŞAMPİYON OLDU
Yeşilyurt Belediyespor Antalya kampında 1 haftayı geride bıraktı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR ANTALYA KAMPINDA 1 HAFTAYI GERİDE BIRAKTI
Malatya İnönü Üniversitesi'nde 'Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü' kutlaması
YEREL

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDE 'DÜNYA AZERBAYCANLILARININ DAYANIŞMA GÜNÜ' KUTLAMASI
Malatya'dan en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti
YEREL

MALATYA'DAN EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ
Malatya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN:
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI HACI UĞUR POLAT: