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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Gemerek'te trafik kazası: 2 yaralı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 17:25
Gemerek'te trafik kazası: 2 yaralı
Gemerek'te trafik kazası: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Erhan Aksoy
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sivas-Kayseri istikametinde ilerlemekte olan İsmail Arslan (42) yönetimindeki 38 JE 327 plakalı otomobik Yeniçubuk kavşağında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Sürücü Arslan ve yanında bulunan annesi Gülşah Arslan (71) yaralandı. 112 sağlık ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(UY-Y)

31.12.2016 17:28:30 TSI
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