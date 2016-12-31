31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bismil'de 15 Temmuz şehitleri anısına spor kulübü kuruldu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 17:25
Bismil'de 15 Temmuz şehitleri anısına spor kulübü kuruldu
Bismil'de 15 Temmuz şehitleri anısına spor kulübü kuruldu

(Fotoğraflı)

Hasan Gündüz
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına spor kulübü kuruldu.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi sırasında şehit ve gazilerin anısına 15 Temmuz Gençlik ve Spor Kulübü kuruldu. Bismil 15 Temmuz Gençlik ve Spor Kulübü Kurucu Başkanı Eyüp Yıldırım, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini engellemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın çağrısıyla abdest alıp sokaklara çıktıklarını ve sabaha kadar dışarıda olduklarını söyledi.

''Kulübümüzü aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına kurduk''
O gece sabaha kadar sokakta kaldıklarını belirten Yıldırım, FETÖ'nün girişiminin aziz millet tarafından büyük bir fedakarlıkla döktükleri kanlarıyla bertaraf edildiğini vurguladı. Yıldırım, "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz Türkiye'yi böldürmeye kalkışan FETÖ terör örgütüne karşı verdikleri mücadeleyle destan yazmıştır. Allah'a şükürler olsun aziz milletimiz kanıyla, canıyla ve bedeniyle bu darbeyi püskürtmüştür. Biz de arkadaşlarla beraber, böyle bir gecede, böyle bir birlikteliği sağlayabiliyorsak o zaman gençlerimiz için de bir kulüp kuralım dedik. Kulübümüzün isminin de 15 Temmuz Gençlik ve Spor Kulübü olmasına karar verdik. Biz bu kulübümüzü aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına kurduk. Allah'a şükürler olsun şimdiye kadar yaklaşık 4 katagoride 150'ye yakın genç sporcularımız var. Kurduğumuz spor kulübünün biraz maddi sıkıntılarımız var. Bismil İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç bir nebzede olsa gençlerimize yönelik malzeme yardımında bulundu, kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. 15 Temmuz şehitleri için bu kulübü kurduk, adını yaşatacağız ve devam edeceğiz" diye konuştu.
(HG-AKK-Y)

31.12.2016 17:29:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır trafiğini rahatlatacak proje hayata geçiriliyor
YEREL

DİYARBAKIR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR
DTSO 31. dönem girişimcilik sertifikalarını dağıttı
YEREL

DTSO 31. DÖNEM GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKALARINI DAĞITTI
AK Partili kadınlardan Halep'e yardım
YEREL

AK PARTİLİ KADINLARDAN HALEP'E YARDIM
Diyarbekirspor, Kaan Çebi ile anlaşmaya vardı
YEREL

DİYARBEKİRSPOR, KAAN ÇEBİ İLE ANLAŞMAYA VARDI
Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

KAYMAKAM ÇELİK MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Diyarbakır'da Halep için yardım kermesi düzenlendi
YEREL

DİYARBAKIR'DA HALEP İÇİN YARDIM KERMESİ DÜZENLENDİ
İlçe Müftüleri toplantısı Silvan'da yapıldı
YEREL

İLÇE MÜFTÜLERİ TOPLANTISI SİLVAN'DA YAPILDI
Diyarbekirspor'dan transfer açıklaması
YEREL

DİYARBEKİRSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Diyarbakır'da yurt öğrencilerine spor etkinliği
YEREL

DİYARBAKIR'DA YURT ÖĞRENCİLERİNE SPOR ETKİNLİĞİ
Silvan Kaymakamlığından 27 milyon 26 bin TL yardım
YEREL

SİLVAN KAYMAKAMLIĞINDAN 27 MİLYON 26 BİN TL YARDIM
AK Parti Eğil Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ EĞİL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI