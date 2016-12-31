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Bismil'de 15 Temmuz şehitleri anısına spor kulübü kuruldu



(Fotoğraflı)



Hasan Gündüz

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına spor kulübü kuruldu.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi sırasında şehit ve gazilerin anısına 15 Temmuz Gençlik ve Spor Kulübü kuruldu. Bismil 15 Temmuz Gençlik ve Spor Kulübü Kurucu Başkanı Eyüp Yıldırım, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini engellemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın çağrısıyla abdest alıp sokaklara çıktıklarını ve sabaha kadar dışarıda olduklarını söyledi.



''Kulübümüzü aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına kurduk''

O gece sabaha kadar sokakta kaldıklarını belirten Yıldırım, FETÖ'nün girişiminin aziz millet tarafından büyük bir fedakarlıkla döktükleri kanlarıyla bertaraf edildiğini vurguladı. Yıldırım, "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz Türkiye'yi böldürmeye kalkışan FETÖ terör örgütüne karşı verdikleri mücadeleyle destan yazmıştır. Allah'a şükürler olsun aziz milletimiz kanıyla, canıyla ve bedeniyle bu darbeyi püskürtmüştür. Biz de arkadaşlarla beraber, böyle bir gecede, böyle bir birlikteliği sağlayabiliyorsak o zaman gençlerimiz için de bir kulüp kuralım dedik. Kulübümüzün isminin de 15 Temmuz Gençlik ve Spor Kulübü olmasına karar verdik. Biz bu kulübümüzü aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına kurduk. Allah'a şükürler olsun şimdiye kadar yaklaşık 4 katagoride 150'ye yakın genç sporcularımız var. Kurduğumuz spor kulübünün biraz maddi sıkıntılarımız var. Bismil İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç bir nebzede olsa gençlerimize yönelik malzeme yardımında bulundu, kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. 15 Temmuz şehitleri için bu kulübü kurduk, adını yaşatacağız ve devam edeceğiz" diye konuştu.

(HG-AKK-Y)



31.12.2016 17:29:33 TSI

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