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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Başkan Uysal şantiyelerdeki işçilerin yeni yılını kutladı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 18:36
Başkan Uysal şantiyelerdeki işçilerin yeni yılını kutladı
Başkan Uysal şantiyelerdeki işçilerin yeni yılını kutladı

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal akşam saatlerinde önce şantiyelerde çalışan işçilerle buluştu ardından da huzurevine giderek yaşlıların yeni yılını kutladı.
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yeni yıl öncesi huzurevini ve belediye çalışanlarını şantiyelerinde ziyaret etti. Başkan Uysal, sosyal medyadan paylaştığı ziyaretlerinde şu ifadelere yer verdi "Belediye başkan yardımcılarımla birlikte yeni yıla girmeden önce huzurevimizde yaşayan büyüklerimizi ziyaret edip, ellerini öptük, hayır dualarını aldık. Ziyaretimizden çok mutlu oldular. Hepsine sağlık dolu mutlu bir yıl diliyorum. Ekibim ile birlikte belediyemizin itfaiye, su ve kanalizasyon, fen işleri, ulaştırma ve temizlik işlerinde çalışanlarımızı, şantiyelerinde ziyaret ettik. Yıl boyunca yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ediyor, yeni yılda da başarılar diliyorum. Tüm personelimizin ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl temenni ediyorum."
Başkan Uysal huzurevi ziyareti sırasında yaşlılarla sohbet edip, çeşitli ikramlarda bulundu.
(VK-RFK-Y)

31.12.2016 18:40:12 TSI
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