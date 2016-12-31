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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Yeni Yıl İçin Yüzlerce Kişi Vardiya Yaptı Tonlarca Kuruyemiş Hazırlandı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 19:06
Yeni Yıl İçin Yüzlerce Kişi Vardiya Yaptı Tonlarca Kuruyemiş Hazırlandı
Yeni Yıl İçin Yüzlerce Kişi Vardiya Yaptı Tonlarca Kuruyemiş Hazırlandı
- Yılın Son Günü Kuruyemiş Tüketimi Rekor Kırdı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Türkiye'nin pek çok ilinde şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş yeni yıl için özel çalışma yaptı. Yılbaşı akşamında sofralarını kuruyemiş ile süsleyenler için özel çalışma yapan firma, tüm ürünlerin sıcak ve taze olarak sofralara ulaşması vardiya sitemine geçerken, yılın son günü kuru yemiş tüketimi rekor kırdı.
Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş firmalarından merkezi Aydın'da bulunan Tuğba Kuruyemiş, yeni yıl için özel hazırlık yaptı. Yeni yıla özel hazırlanan tonlarca kuruyemiş Aydın'dan ülkenin dört bir yanına sevk edilerek tüketiciye ulaştırıldı.
Firma olarak yeni yıl için özel vardiya yaptıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Halkla İlişkiler Sorumlusu Meryem Yağmur Uzun "Yılbaşında en fazla tüketilen gıdaların başında kuruyemiş geliyor. Yılbaşı ve uzun kış geceleri için aralarında Aydın'ın milli ürünü kuru incirin de bulunduğu pek çok çeşidimiz ile özel hazırlık yaptık. Ülkenin değişik illerinde bulunan yaklaşık 80 şubemize ürünlerimizi sevk ettik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı için kuruyemiş yoğun ilgi gördü" diye konuştu.
Vatandaşların kuruyemiş alırken öncelikle güvendikleri bir yerden almalarını tavsiye eden Meryem Yağmur Uzun, "Kuruyemişte en önemli sorunlardan biri de aflatoksindir. Bu nedenle vatandaşlarımız aldıkları ürünün sağlıklı ve taze olduğundan emin olsunlar. Sirkülasyonun yoğun olan yerlerden almalarını tavsiye ediyoruz" diyerek herkesin yeni yılını kutladı.
(İK)

31.12.2016 19:10:42 TSI
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