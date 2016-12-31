YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muş'ta Mekke'nin Fethi programı

Muş'ta Mekke'nin Fethi programı



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin Fethi yıldönümü münasebetiyle bir program düzenlendi.

AGD Muş Şubesi, Mekke'nin Fethi yıldönümü münasebetiyle öğretmenevi konferans salonunda bir program düzenledi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin ardından açılış konuşması için kürsüye gelen AGD Muş Şube Başkanı Aydın Suna, Anadolu Gençlik Derneği'nin öteden beri bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan müstesna bir kuruluş olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla evrene, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı bir gençlik için çalıştıklarını ifade eden Suna, "Yaptığımız çalışmalar, kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında ve adaletin tesisinde emek sahibi bir gençlik içindir. Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bizler iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için gayret ediyoruz. Aynı inancı paylaşan her renkten ve ırktan herkesi kardeş biliyoruz, hangi renkten ve ırktan olursa olsun tüm mazlumların yanında olmayı da kendimize görev addediyoruz. Biz tüm içtenliğimizle inanıyoruz ki Anadolu Gençlik Derneği, dünyaya yeniden yön verecek gençlik kadrolarının harmanlandığı yerdir. Dicle kenarındaki kuzulara kol kanat germek için, çorbasını komşusuyla paylaşmak için, kardeşlik anlayışıyla coğrafyamızı hak ve adalet ekseninde bir ve bütün tutmak için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

(UU-ŞAK-Y)



31.12.2016 20:40:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER