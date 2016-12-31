31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Çiçek evi yanan şehit ailesini ziyaret etti

31 Aralık 2016 Cumartesi, 21:18
Vali Çiçek evi yanan şehit ailesini ziyaret etti
Vali Çiçek evi yanan şehit ailesini ziyaret etti
- Milas'ta şehit Ercan Aydın'ın ailesinin oturduğu evdeki yangın sonrası Muğla Valisi Amir Çiçek, şehit ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirken, gereken ne varsa yapılacağını açıkladı.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Bekir Tosun
Kamera : Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Şırnak'ta 1995 yılında PKK terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Milaslı Ercan Aydın'ın ailesinin yaşadığı Menteş Mahallesindeki iki katlı evde çıkan yangında üst kat tamamen yandı. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken, Muğla Valisi Amir Çiçek şehidin babası Mehmet Aydın ve annesi Mükerrem Aydın'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yanan evde incelemelerde bulunan Vali Amir Çiçek'e eşi Hülya Çiçek, Muğla İl Garnizon ve Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan ve eşi, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Milas Kaymakamı Eren Arslan eşlik etti. Vali Çiçek, can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu, yanan eşyaların en kısa sürede karşılanacağını belirtti. Vali Çiçek, "Şehidimizin yakınları talihsiz bir yangın yaşadı. Kendilerine geçmiş olsun diliyorum. Devlet olarak her zaman yanlarındayız. Olay yaşandığında başka bir yerdeydim. Hemen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüzü, Jandarma Komutanımızı ve Kaymakamımızı yönlendirerek ne eksikleri varsa hemen yerine getirilmesi talimatı verdim. Sizler şehidimizin bize emanetlerisiniz. Sizler için devletimizin bütün imkânlarını anında seferber ederiz. Ev de yapılır, eşya da alınır, canınıza bir şey olmasın yeter ki. Devletimiz güçlüdür, şehitlerine ve şehit yakınlarına her zaman sahip çıkar" dedi.
(BT-İK)

31.12.2016 21:22:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da şehit ailesinin evin yanması
YEREL

MUĞLA'DA ŞEHİT AİLESİNİN EVİN YANMASI

Bodrum'da sahte kimlikle yakalanan firari hükümlü tutuklandı
YEREL

BODRUM'DA SAHTE KİMLİKLE YAKALANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ TUTUKLANDI
Başkan Kocadon belediye personelinin yeni yılını kutladı
YEREL

BAŞKAN KOCADON BELEDİYE PERSONELİNİN YENİ YILINI KUTLADI
Muğla'da şehit ailesinin evinin yanması
YEREL

MUĞLA'DA ŞEHİT AİLESİNİN EVİNİN YANMASI

AK Parti Milletvekili Öztürk;
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖZTÜRK;
Bıçaklı saldırgan yakalandı
YEREL

BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI
AKUT Milas Kaymakam'ı Arslan'ı ziyaret etti
YEREL

AKUT MİLAS KAYMAKAM'I ARSLAN'I ZİYARET ETTİ
Jandarma, soba zehirlenmelerine karşı bilgilendiriyor
YEREL

JANDARMA, SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI BİLGİLENDİRİYOR
Bodrum'da trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINA YANSIDI
Çorumlular şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu
YEREL

ÇORUMLULAR ŞEHİTLER İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF OKUTTU
Mitso'nun 2017 yılı tahmini bütçesi kabul edildi
YEREL

MİTSO'NUN 2017 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ
Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL

APARTMANDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Şehidin ailesinin evi yandı
YEREL

ŞEHİDİN AİLESİNİN EVİ YANDI
Fethiye'de jandarmadan yılbaşı denetimi
YEREL

FETHİYE'DE JANDARMADAN YILBAŞI DENETİMİ
Ortaca'da jandarmadan kaçak içki denetimi
YEREL

ORTACA'DA JANDARMADAN KAÇAK İÇKİ DENETİMİ
Şehit çocuklarına bilgisayar
YEREL

ŞEHİT ÇOCUKLARINA BİLGİSAYAR
Milas'ın yüksel kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
YEREL

MİLAS'IN YÜKSEL KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Bodrum'daki Ormancılık Çalıştayı sona erdi
YEREL

BODRUM'DAKİ ORMANCILIK ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
Milas'taki tütün operasyonunda 8 kişi serbest
YEREL

MİLAS'TAKİ TÜTÜN OPERASYONUNDA 8 KİŞİ SERBEST
Muğla'da &quot;Ağaç Kesme Fidan Dik&quot; kampanyası
YEREL

MUĞLA'DA "AĞAÇ KESME FİDAN DİK" KAMPANYASI
İzmir'de atlar Milas için koştu
YEREL

İZMİR'DE ATLAR MİLAS İÇİN KOŞTU
Kaymakam Arslan'dan Başkan Tokat'a ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ARSLAN'DAN BAŞKAN TOKAT'A ZİYARET
Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

MİLAS'TA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Fethiye'deki sahile bırakılan bebek
YEREL

FETHİYE'DEKİ SAHİLE BIRAKILAN BEBEK