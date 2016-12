YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Çiçek evi yanan şehit ailesini ziyaret etti

Vali Çiçek evi yanan şehit ailesini ziyaret etti

- Milas'ta şehit Ercan Aydın'ın ailesinin oturduğu evdeki yangın sonrası Muğla Valisi Amir Çiçek, şehit ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirken, gereken ne varsa yapılacağını açıkladı.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Bekir Tosun

Kamera : Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Şırnak'ta 1995 yılında PKK terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Milaslı Ercan Aydın'ın ailesinin yaşadığı Menteş Mahallesindeki iki katlı evde çıkan yangında üst kat tamamen yandı. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken, Muğla Valisi Amir Çiçek şehidin babası Mehmet Aydın ve annesi Mükerrem Aydın'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yanan evde incelemelerde bulunan Vali Amir Çiçek'e eşi Hülya Çiçek, Muğla İl Garnizon ve Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan ve eşi, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Milas Kaymakamı Eren Arslan eşlik etti. Vali Çiçek, can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu, yanan eşyaların en kısa sürede karşılanacağını belirtti. Vali Çiçek, "Şehidimizin yakınları talihsiz bir yangın yaşadı. Kendilerine geçmiş olsun diliyorum. Devlet olarak her zaman yanlarındayız. Olay yaşandığında başka bir yerdeydim. Hemen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüzü, Jandarma Komutanımızı ve Kaymakamımızı yönlendirerek ne eksikleri varsa hemen yerine getirilmesi talimatı verdim. Sizler şehidimizin bize emanetlerisiniz. Sizler için devletimizin bütün imkânlarını anında seferber ederiz. Ev de yapılır, eşya da alınır, canınıza bir şey olmasın yeter ki. Devletimiz güçlüdür, şehitlerine ve şehit yakınlarına her zaman sahip çıkar" dedi.

(BT-İK)



31.12.2016 21:22:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER