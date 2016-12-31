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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Polis ekiplerine yeni yıla girmeden çiğ köfte ikramı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 21:50
Polis ekiplerine yeni yıla girmeden çiğ köfte ikramı
Polis ekiplerine yeni yıla girmeden çiğ köfte ikramı
- Eskişehir'de bir esnaf, uygulama yapan polis ekiplerine çiğ köfte ikram etti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir esnaf, uygulama yapan polis ekiplerine çiğ köfte ikram ederek yeni yıllarını kutladı.
Çiğ köfte dükkanı bulunan Mehmet Tevfik Küçük isimli esnaf, şehrin giriş bölgesinde uygulama yapan polis ekiplerine çiğ köfte ikramında bulunarak, yeni yılın mutluluk getirmesini diledi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında olduğundan ve polis ekiplerinin yeni yılını kutlamak amacıyla böyle bir fikir düşündüğünü aktaran Küçük, "Bugün yeni yıla giriyoruz. Biz de polis ekiplerimizin yeni yılını kutlamaya çalıştık. Bugün de eksi 5 derece bir soğuk hava var. Bu soğuk havada onların içini ısıtmak için böyle bir şey yapmak istedik. Bu bayrağın altında soğuk havaya rağmen vatandaşlarımızı bekledikleri için, jest olsun diye ikramda bulunduk. İnşallah memnun kalmışlardır. Polis bizim polisimiz, vatan bizim vatanımız, bayrak bizim bayrağımız. Bütün polis teşkilatının yeni yılını kutluyorum" dedi.
Polis ekipleri ise, ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler.
(SK-ÖK-Y)

31.12.2016 21:54:40 TSI
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