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Bilecik İl Emniyet Müdürü Namal'dan meslektaşlarına yeni yıl tebriği



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal Bilecik Çarşı Merkez Karakolu'nu ziyaret ederek, polislerin yeni yılını kutladı.

İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Merkez Karakolu'nu ziyaret ederek yılbaşında çalışan meslektaşlarının yeni yıllarını kutladı. Meslektaşlarına baklava ikramında bulunan Namal, güzel bir yıl dileklerini de iletti. Ertuğrul Namal, tüm meslektaşlarının yeni yıllarını kutladıktan sonra yaptığı açıklamasında Bilecik polisinin büyük bir azimle çalıştıklarını belirtti. Namal, "Sizlerin yeni yılınızı kutluyorum. Ailelerinizle birlikte nice mutlu yıllar geçirmenizi diliyorum. Ülkemiz 2016'da zor bir dönemden geçti. Bizlerin ve milletimizin bu azim ve kararlılığıyla bize karşı yürütülen bu düşmanca kampanyaların sonuna getireceğimize inanıyorum. Bu şekilde olacağını milletimiz ve bizim teşkilatımız göstermiştir. 2017 yılında da aynı şekilde sizlerden bu azim ve başarıyı bekliyoruz. Ve bunun olacağına da sonuna kadar inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ziyarette Ertuğrul Namal'a Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Ormancıoğlu da eşlik etti.

(CKT-CY-Y)



31.12.2016 23:51:33 TSI

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