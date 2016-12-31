01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Namal'dan meslektaşlarına yeni yıl tebriği

31 Aralık 2016 Cumartesi, 23:47
Bilecik İl Emniyet Müdürü Namal'dan meslektaşlarına yeni yıl tebriği
Bilecik İl Emniyet Müdürü Namal'dan meslektaşlarına yeni yıl tebriği

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal Bilecik Çarşı Merkez Karakolu'nu ziyaret ederek, polislerin yeni yılını kutladı.
İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Merkez Karakolu'nu ziyaret ederek yılbaşında çalışan meslektaşlarının yeni yıllarını kutladı. Meslektaşlarına baklava ikramında bulunan Namal, güzel bir yıl dileklerini de iletti. Ertuğrul Namal, tüm meslektaşlarının yeni yıllarını kutladıktan sonra yaptığı açıklamasında Bilecik polisinin büyük bir azimle çalıştıklarını belirtti. Namal, "Sizlerin yeni yılınızı kutluyorum. Ailelerinizle birlikte nice mutlu yıllar geçirmenizi diliyorum. Ülkemiz 2016'da zor bir dönemden geçti. Bizlerin ve milletimizin bu azim ve kararlılığıyla bize karşı yürütülen bu düşmanca kampanyaların sonuna getireceğimize inanıyorum. Bu şekilde olacağını milletimiz ve bizim teşkilatımız göstermiştir. 2017 yılında da aynı şekilde sizlerden bu azim ve başarıyı bekliyoruz. Ve bunun olacağına da sonuna kadar inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ziyarette Ertuğrul Namal'a Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Ormancıoğlu da eşlik etti.
(CKT-CY-Y)

31.12.2016 23:51:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bozüyük'te okullar pazartesi gününe hazır
YEREL

BOZÜYÜK'TE OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜNE HAZIR
Yeni yıla &quot;iglo&quot;da girdiler
YEREL

YENİ YILA "İGLO"DA GİRDİLER
Vali Elban'dan yeni yıl ziyaretleri
YEREL

VALİ ELBAN'DAN YENİ YIL ZİYARETLERİ
Osmaneli Kaymakamı Çakıcı'nın yeni yıl mesajı
YEREL

OSMANELİ KAYMAKAMI ÇAKICI'NIN YENİ YIL MESAJI
Bozüyük Dodurgalılar Derneğinden şehitler için mevlit programı
YEREL

BOZÜYÜK DODURGALILAR DERNEĞİNDEN ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT PROGRAMI
Bozüyüklü hanımların kartopu savaşı
YEREL

BOZÜYÜKLÜ HANIMLARIN KARTOPU SAVAŞI
Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatı yılın son danışma toplantısını yaptı
YEREL

BOZÜYÜK AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI YILIN SON DANIŞMA TOPLANTISINI YAPTI
Vatandaş hindi yerine bütün tavuk tercih ediyor
YEREL

VATANDAŞ HİNDİ YERİNE BÜTÜN TAVUK TERCİH EDİYOR
Pazaryeri'nde kar 80 santimetreye ulaştı
YEREL

PAZARYERİ'NDE KAR 80 SANTİMETREYE ULAŞTI
Baş Antrenörü Yeşer Karabulut'tan sosyal medya eleştirilerine cevap
YEREL

BAŞ ANTRENÖRÜ YEŞER KARABULUT'TAN SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİLERİNE CEVAP
Bozüyük OSB'ye hizmet binası yapılıyor
YEREL

BOZÜYÜK OSB'YE HİZMET BİNASI YAPILIYOR
Bilecik'te 25 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL

BİLECİK'TE 25 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Kardan gelin görenleri hayrete düşürdü
YEREL

KARDAN GELİN GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Cumartesi pazar alanında hummalı kar temizleme çalışmaları
YEREL

CUMARTESİ PAZAR ALANINDA HUMMALI KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI
Kendisi yerine donmasınlar diye meyve ve sebzelerini ısıtıyor
YEREL

KENDİSİ YERİNE DONMASINLAR DİYE MEYVE VE SEBZELERİNİ ISITIYOR