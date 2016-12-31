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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahya'da '15 Temmuz ve Yeni Türkiye' konulu konferans

31 Aralık 2016 Cumartesi, 23:49
Kütahya'da '15 Temmuz ve Yeni Türkiye' konulu konferans
Kütahya'da '15 Temmuz ve Yeni Türkiye' konulu konferans

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) tarafından düzenlenen '15 Temmuz ve Yeni Türkiye' konulu konferansa konuşmacı olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk katıldı.
Külünk, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "15 Temmuz, hepimizin ortak değerleri olan bağımsızlık, özgürlük, demokrasi, bayram, millet kavramlarının çökertilerek devlete yeni bir Lozan Antlaşması dayatma girişimidir" dedi.
Külünk, Türkiye'nin üzerinde oynanan kirli oyunların ve hainliklerin bir kez daha gözler önüne serildiğini belirtti.
15 Temmuz gecesi yaşananları, milletin kahramanlığının yanı sıra darbe girişiminde bulunanların hainliklerinin hiçbir zaman unutulamayacağını vurgulayan Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile olayların seyrinin nasıl değiştiğini herkesin gördüğünü ifade etti.
15 Temmuz'un İslam'ın son kalesi Türkiye'nin çökertilme girişiminin adı olduğunu kaydeden Külünk, "Türkiye halkı, bu topraklarda dini referansı olmayan hiçbir harekete asla ödün vermedi. İlk olarak İslam'ı tasfiye etmek istiyorlar ve ondan sonra İslam'ın kalesi olan Türkiye'yi çökertmek istediler. Papalar, 15 Temmuz'un ardındaki kirli aklın emrindedir. FETÖ'nun aklı bir CIA ajanı olan Graham Fuller tarafından inşa edildi. Bu örgüt Ergenekon'un dindar kılınmış versiyonudur. DEAŞ neyse PKK, FETÖ odur. Bu örgütlerin meşruiyetleri birbirlerinden gelir. 15 Temmuzlardan sıyrılıp çıkmamızın en önemli unsuru, Türkiye'nin siyasal sisteminde yerli ve milli bir modelinin olmasıdır. Onun adı da başkanlık sistemidir. Başkanlık sistemi, 15 Temmuz'da sokaklar üzerinden devleti sahiplenme biçimimizin siyasal sistem olarak yerli ve milli dönüşümüdür. Kirli akıl yıllarca parlamenter sistem üzerinden ülkemizi kontrol etmiştir" diye konuştu.
Külünk, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. (EFE)

31.12.2016 23:53:24 TSI
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