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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de yeni yıl coşkusu

01 Ocak 2017 Pazar, 00:30
Edirne'de yeni yıl coşkusu
Edirne'de yeni yıl coşkusu

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA)  Edirne'de kentin iki farklı noktasında düzenlenen 2017 Yılbaşı Konserleri'nde soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı.
Edirne Saraçlar Caddesi'nde kurulan konser alanında, soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı. Edirne Belediyesi tarafından kentin iki farklı noktasında düzenlenen yeni yıl konserleri, 2017 öncesi sayılan geri sayımın ardından havai fişek gösterisi ile son buldu.
(KU-ÖZ-Y)

01.01.2017 00:34:53 TSI
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