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Vali Elban'dan yeni yıl ziyaretleri



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Süleyman Elban, yeni yıl nedeniyle çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Deniz Özarslan, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Muammer Ergaş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammed Akgül ile birlikte Sevgi Evlerini ziyaret ederek, çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocuklara çeşitli tavsiyelerde bulunan ve yeni yıllarını kutlayan Vali Elban, çocuklarla birlikte yaş pasta kesti.

Daha sonra Vali Elban, eşi Beyza Elban, Belediye Başkanı Yağcı ve eşi Fatma Yağcı ile beraberindekilerle, çocuk evinde kalan çocukları ziyaret etti. Çocuklarla birlikte pasta kesen ve daha sonra huzur evini ziyaret eden Vali Elban, ''2016 yılı ülkemiz ve milletimiz için zor bir yıl oldu. Yıllara sığmayacak hem içeride hem de dışarıda ciddi ve sıkıntılı bir dönem geçirdik. Ama milletimizin feraseti, duaları ve fedakarlığı bu dönemi atlattık. Hepimizin temennisi, 2017 yılının 2016 yılında yaşadığımız sıkıntıları yaşamadan sağlıklı ve huzurlu, ülkemizin daha güvenli ve müreffeh bir dönem ve ivme kazanmasına vesile olmasıdır'' diye konuştu.

Huzur evinde kalan yaşlılarla yakından ilgilenen Vali Elban, yeni yıllarını kutladı.

(CKT-CY-Y)



01.01.2017 00:46:47 TSI

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