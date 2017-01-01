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Yeni yıla dilek balonu uçararak girdiler

- Vatandaşlar kapalı alanları tercih etti



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Gün

ANTALYA (İHA) - Antalya'da yeni yıl kutlamalarının geleneksel adresi Cumhuriyet Meydanında toplanan bir grup, dilek balonu uçurarak yeni yıla girdi. Geçtiğimiz yıllara oranla sönük geçen meydandaki kutlamalara az sayıda vatandaş katıldı. Soğuk havanın da etkisi ile dışarı çıkmayan vatandaşlar, daha çok kapalı alanları tercih etti.

Antalya'da her yıl yılbaşının coşku ile kutlandığı Cumhuriyet Meydanında bu yıl kutlamalara katılım az oldu. Herhangi bir organizasyonun olmadığı meydana gelen az sayıdaki vatandaş, üzerleri aranarak sonra polis tarafından oluşturulan kontrol noktalarından geçti. Meydanda yeni yılın girmesini bekleyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri dilek balonlarını uçurdu.



Daha çok kapalı alanlar tercih edildi

Soğuk havanın da etkisi ile vatandaşlar daha çok yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Kaleiçi bölgesindeki gece kulübü ve restoranları tercih etti. Meydanda bekleyen bazı gençler ise saatler gece yarısını gösterdiğinde hep birlikte geri sayım yaparak, yeni yıla Antalya'ya özgü şarkılar seslendirerek girdi. Bazı vatandaşlar ise meydada bu yıl kutlama yapılmamasını eleştirdi. Vatandaşlar saatler 00:05 gösterdiğinde ise meydandan ayrıldılar.



01.01.2017 00:56:09 TSI

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