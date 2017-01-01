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Vali Taşyapan, yeni yıla nöbete giren güvenlik güçlerini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Vali İbrahim Taşyapan, vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yeni yıla girmesi için görev başında bulunan asker ve polisleri ziyaret etti.

2017 yılına saatler kala ilk olarak İl Jandarma Komutanlığına giden Vali Taşyapan, burada İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz ve nöbet tutan personel tarafından karşılandı. İl Jandarma Komutanlığında görev başındaki askerlerin yeni yıllarını kutlayan Vali Taşyapan, askerlerle bir süre sohbet etti. Yılbaşı dolayısıyla Van'ın güvenliğinden sorumlu güvenlik güçlerini ziyaret ettiklerini kaydeden Vali Taşyapan, "Güvenlik güçlerimize yeni yılda sağlıklı, huzurlu, sevdikleriyle birlikte mutlu bir yıl dilemek için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle, vatanın ve milletin birliğini, huzur ve güvenliğimizi korumak adına mesai, tatil, bayram, yılbaşı demeden görev başında bulunan tüm güvenlik güçlerimize kazasız belasız hayırlı görevler diliyor, hepsini Allah'a emanet ediyorum" dedi.

İl Jandarma Komutanlığının ardından 2 Nisan Polis Merkezi Amirliğine geçen Vali Taşyapan, buradaki polis memurlarının da yeni yılını kutladıktan sonra, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Yüksel ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gitti. Burada genç çevik kuvvet polisleriyle bir araya gelen Vali Taşyapan, aileleri ve sevdikleriyle sağlıklı mutlu bir yıl dilediği polis memurlarına hitaben yaptığı konuşmada, zor ve stresli bir görev ifa ettiklerini dile getirerek, görev dışındaki zamanları aileleriyle geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

(EKİP-ŞAK-Y)



01.01.2017 01:21:26 TSI

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