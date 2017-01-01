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Vali Aktaş'tan yeni yıl ziyaretleri



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdür Mehmet Emin Akay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya ile birlikte yılbaşı gecesi görev yapan polis ve askerleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Aktaş ve beraberindekiler sırasıyla İl Jandarma Komutanlığı, 100. Yıl Mahallesi Polis Uygulama Noktası, 5000 evler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi, 3 Nisan Polis Merkezi ile Bölge Trafik ve tescil Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016'nın ülke ve millet açısından oldukça sıkıntılı bir yıl olduğunu ifade ederek, "Üst üste çok ağır sinsice kalleşçe saldırılara maruz kaldık. Bu saldırılarda çok sayıda şehit verdik, çok sayıda insanımız yaralandı, gazi oldu. Bizlerin rahatı ve huzuru için canlarını ortaya koyan, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, saygı ve minnetle anıyoruz, gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz. İnşallah 2017 yılı, daha huzurlu, mutlu hem ülkemiz, İslam coğrafyası ve bütün dünyada daha huzurlu bir yıl olur Barış içerisinde geçen bir yıl olur. Milletimiz ve İslam alemi için kazasız, belasız ve huzurlu bir yıl diliyorum." dedi.

(YE-



01.01.2017 01:21:49 TSI

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