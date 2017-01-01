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Bursa Emniyet Müdürü yeni yıla polis karakolunda girdi



(Fotoğraflı)



Yusuf Ali Arslan

BURSA (İHA) - Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız yeni yıla polis ekiplerini ziyaret ederek girdi.

Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağlarbaşı Polis Merkezini ziyaret ederek polislerle sohbet etti. Görev başında bulunan tüm polislere, görevlerinde başarılar dilerken Bursa'nın huzurunu korumak için 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün her zaman görev başında olacağını belirtti.

(YA-Y)



01.01.2017 01:24:24 TSI

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