İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yeni yıl mesaisi
(Fotoğraflı)
Mehmet Oğuzhan Altun
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü 2017'ye saatler kala İzmit genelinde sıkı güvenlik tedbirleri aldı.
Cumhuriyet Parkı, Barlar Sokağı ve Yürüyüş Yolu gibi kentin önemli noktalarında teyakkuz halinde olan emniyet ekipleri hem yeni yıl kutlayan vatandaşların güvenliğini sağladı hem de güvenlik tedbiri için kimlik, ehliyet ve şoförlere alkol kontrolü yaptı.
(MOA-GY-Y)
01.01.2017 01:42:51 TSI
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