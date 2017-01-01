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Suriyeli çocuklar yeni yıla çalışarak girdi



(Fotoğraflı)



Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri

İZMİR (İHA) - Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle İzmir'e gelen İzzettin ve arkadaşları yeni yıla çalışarak girdi. Akranlarının eğlendiği ve sıcak yuvasında yeni yıl kutlaması yaparken İzzettin ve arkadaşları koro oluşturarak müzik ziyafeti verdi.

Suriye'de ki iç savaştan kaçarak İzmir'e gelen sekiz yaşlarındaki İzzettin ve arkadaşları eve ekmek götürmek için yeni yıla çalışarak girdi. Kıbrıs Şehitleri Caddesinde dört arkadaşıyla birlikte çalışan İzzettin, eline aldığı iki değnek ve kovayla, vatandaşlara müzik ziyafeti verdi. İzzettin ve arkadaşlarının yeni yıldan dilekleri ise "barış" oldu.

(ÖZ-Y)



01.01.2017 01:43:38 TSI

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