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Eskişehirliler ve Suriyelilerin yeni yıl coşkusu



(Fotoğraflı)



Burak Tekin

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de çok sayıda Türk ve Suriyeli vatandaş yeni yıla Türkiye lehine sloganları atarak girdi.

İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi (AVM) önünde toplanan Türk ve Suriyeli vatandaşlar, yeni yılı doyasıya eğlenerek geçirdiler. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen yüzlerce Eskişehirli ve Suriyeliler, birlikte Türkiye lehine sloganları atarak yeni yıla girdi. Bir Suriyeli vatandaşın kutlamalar sırasında Eskişehirspor atkısı açması ise toplanan grup tarafından alkışlarla karşılandı.

Diğer yandan 2017'nin ilk dakikalarında Suriye ve Türk vatandaşları arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü kısa süreli arbede yaşandı. İki grup arasında çıkan arbede, polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

(BRK-ÖZ-Y)



01.01.2017 01:46:51 TSI

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