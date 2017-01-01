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Gaziantepliler yeni yıla kebap yiyerek girdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Bulut

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantepliler yılbaşına yöresel yemekleri olan kebap yiyerek girdiler.

Gaziantepliler yeni yıla meşhur yemeklerinden olan kebap çeşitlerinden yiyerek girdiler. Havanın soğuk ve saatin geç olmasına aldırmayan vatandaşlar, Gaziantep'in tarihi mahallelerinden olan Bey Mahallesinde bulunan kebapçılara akın etti.

Geleneksel olarak her yılbaşını bu şekilde kutladıklarını belirten Gaziantepli vatandaşlar, kebabın kültürel bir geçmişinin olduğunu ve şehir dışından gelen misafirlere de kebap ikramında bulunup yeni yıla bu şekilde girdiklerini söylediler.

(OE-Y)



01.01.2017 02:18:06 TSI

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