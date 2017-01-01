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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Vali Çiçek yaşlı ve rehabilitasyon merkezi sakinlerini unutmadı

01 Ocak 2017 Pazar, 02:26
Vali Çiçek yaşlı ve rehabilitasyon merkezi sakinlerini unutmadı
Vali Çiçek yaşlı ve rehabilitasyon merkezi sakinlerini unutmadı
- Muğla Valisi Amir Çiçek yeni yılın son saatlerini Menteşe Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinlerini ve Milas Rehabilitasyon merkezlerinde kalan gençleri ziyaret ederek geçirdi.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Bekir Tosun
Kamera : Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Amir Çiçek, 2016 yılının son saatlerini Huzurevi ve Milas Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ile geçirdi. Menteşe Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutlayan Vali Amir Çiçek'e eşi Hülya Çiçek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, İl Garnizon ve Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan ve eşi, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hüseyin Erkek, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve Ak Parti Menteşe İlçe Başkanı Erdoğan Ünal eşlik etti.
Huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenen Vali Çiçek, yeni yılın hayırlara vesile olmasını diledi. Vali Çiçek Menteşe huzurevinin ardından Milas ilçesindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan engelli bireyleri ziyaret etti ve yeni yıllarını kutladı. Vali Çiçek yaptığı açıklamada, "Muğla'nın Menteşe ilçesindeki huzurevimizi ziyaret ettik. Oradaki huzurevi sakinlerimiz ile birlikte olduk. Milas'ta da Rehabilitasyon Merkezimizde kalan gençlerimiz ile bir araya geldik. Burada kalan 55'in üzerinde gencimiz var. Rehabilitasyon Merkezimizde kalan sakinlerimiz atölyelerinde çok güzel eserler yapmışlar. Eğer biz bu gençlerimizin yanında olur, sevgiyi verirsek ve gerekli eğitimi verirsek çok güzel işlere imza atıyorlar. Ben 2017 yılının tüm Türk milletinin ve Muğlalı vatandaşlarımıza barış, huzur, sağlık, bereket ve güzellikler diliyorum" dedi.
(BT-İK)

01.01.2017 02:27:40 TSI
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