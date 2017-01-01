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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli'de yeni yılın ilk bebeği Melike oldu

01 Ocak 2017 Pazar, 02:28
Denizli'de yeni yılın ilk bebeği Melike oldu
Denizli'de yeni yılın ilk bebeği Melike oldu

(Fotoğraflı)

Medeni Topaloğlu
DENİZLİ (İHA) - Denizli'de 2017 yılının ilk bebeği Melike oldu. İlk çocuk sahibi olma sevinci yaşayan Saliha ve Özcan Par çiftini AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu ziyaret etti.
Denizli'de 2017 yılının ilk bebeği Saliha ve Özcan Par çiftinin Melike isimli bebekleri oldu. Melike bebeğe AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu altın takarak, anne Saliha Par'ı tebrik etti. Saat 00.05'te dünyaya gözlerini açan Melek bebeğin ağırlığı 3 kilo ağırlığında doğdu.
Doktor olan Milletvekili Sema Ramazanoğlu, hastanede yeni doğum yapan anneleri ve Suriyeli aileleri ziyaret ederek hediye verdi. Ramazanoğlu, daha sonra sağlık çalışanlarına gül hediye ederek, yeni yıllarını kutladı daha sonra sohbet etti.
Ramazanoğlu, son olarak gazetecilere de gül hediye ederek, yeni yıllarını kutladı, fotoğraf makinesini eline alarak, basın mensuplarının fotoğrafını çekti. Basın mensupları ve sağlık çalışanlarıyla toplu fotoğraf çektikten sonra hastaneden ayrıldı.
(MT-ÖZ-Y)

01.01.2017 02:32:26 TSI
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