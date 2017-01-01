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Aydın'da Yeni Yıl Coşkusu

- Dondurucu Soğuğa Rağmen Vatandaşlar Yeni Yıla Havuz Başında Girdi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : İbrahim Kılınç

Kamera : İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'da vatandaşlar yeni yıla Kent Meydanı'nda girdi. Dondurucu soğuğa rağmen havuz başında toplanan kalabalık 2017'ye Büyükşehir Belediyesi tarafından havuzdaki ışıklı gösteri ile girdi.

Yoğunluk nedeniyle polis ekipleri kutlamaların yapıldığı kent meydanında yoğun güvenlik önlemi alırken, aşırı soğuk nedeniyle kutlamalar kısa sürdü. Vatandaşlar yeni yıla havuz başında ve meydanda girerken birçok kişi de dilek balonları uçurdu. Bazı vatandaşlar yeni yılı çoluk çocuk meydanda karşılarken pek çok vatandaş da evden çıkmadı. Yeni yıla meydanda girmeyi tercih edenler halay halkası oluşturup 2017'yi halay çekerek karşıladılar. Meydandaki kalabalık yeni yıla girildikten yaklaşık sonra dağıldı.

(İK)



01.01.2017 02:59:43 TSI

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