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CHP yeni yıla polislerle girdi

- Yeni yılda polisler unutulmadı



(Fotoğraflı)



Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri

İZMİR (İHA) - İzmir'de yılbaşı gecesinde çalışan polisleri yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Örgütü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki ve Kantar Polis Merkezi'ndeki polislere sıcak çorba ikram etti.

Polislerle tek tek tokalaşarak yeni yıllarını kutlayan CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, evimizde oturmayarak yeni yıla polislerle girmek istediklerini ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini söyledi. Başak, "Herkes evinde yatarak kutlarken yılbaşını, Güvenlik mensupları halkın güvenliğini sağlamak adına bu soğukta nöbet tutuyorlar. Bizde onların yalnız olmadığını her zamankinden daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu düşüncesiyle onların içini ısıtacak bir çorbayla böyle bir eylem gerçekleştirdik" dedi.

Başak, 2017'nin Şehitlerin olmadığı, işsizliğin olmadığı, ötekileştirmenin olmadığı bir yıl olmasını diledi.

(ÖZ-Y)



01.01.2017 04:01:16 TSI

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