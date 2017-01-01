Hatay'ın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin, Defne ve İskenderun ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak Salı günü, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi 18 Sokak 08:30-17:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi'ne 08:30-17:00 saatleri arasında, Turunçlu ve Subaşı mahallelerine 09:00-15:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
İskenderun ilçesi Cırtıman Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
(ADN-Y)
01.01.2017 08:52:11 TSI
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