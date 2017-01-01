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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Osmaniye'de elektrik kesintisi

01 Ocak 2017 Pazar, 08:49
Osmaniye'de elektrik kesintisi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde salı günü kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak Salı günü, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ADN-Y)

01.01.2017 08:52:44 TSI
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