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Osmaniye'de elektrik kesintisi
01 Ocak 2017 Pazar, 08:49
Osmaniye'de elektrik kesintisi
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde salı günü kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak Salı günü, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ADN-Y)
01.01.2017 08:52:44 TSI
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