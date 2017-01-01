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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Vali Yurtnaç, emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı

01 Ocak 2017 Pazar, 09:12
Vali Yurtnaç, emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı
Vali Yurtnaç, emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yılbaşı gecesi güvenlik kontrol noktalarında görev yapan emniyet ve jandarma personeline ziyarette bulundu.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,, İl Jandarma Alay Komutanı Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile birlikte ilk olarak Yerköy ilçesinde güvenlik kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti. Ekiplerin yeni yılını kutlayan Vali Yurtnaç, özellikle güvenlik noktalarının önemine değinerek ekiplere uyarılarda bulundu. Ayrıca Vali Yurtnaç, burada kontrol amaçlı emniyet görevlilerinin durduğu araçtaki kişilerin de yeni yılını kutladı. Vali Yurtnaç, daha sonra Yozgat il merkezinde Muslubelen mevkiinde yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
(BMG-AÖ-Y)

01.01.2017 09:16:43 TSI
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