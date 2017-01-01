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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kayseri'de yılın ilk bebeği Musap doğdu

01 Ocak 2017 Pazar, 09:15
Kayseri'de yılın ilk bebeği Musap doğdu
Kayseri'de yılın ilk bebeği Musap doğdu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Turan Bulut
Kamera : Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de yılın ilk bebeği Musap, hayata gözlerini açtı.
Cemal (34) ve Anne Ayşe Çetik'in (28) 3. çocukları olan Musap, Kayseri'de 2017'nin ilk bebeği olarak dünyaya geldi. Saat 00:50'de Kayseri Doğumevi'nde sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Musap'ı ilk hastane çalışanları tebrik etti. Mutlulukları gözlerinden okunan baba Cemal Çetik, "İnşallah Allah hayırlı mübarek eder" diye konuştu.
Anne Ayşe Çetik ise mutluluğunu ifade ederek, "Allah herkesin yavrusunu annesine babasına bağışlasın" dedi.
(TB-AÖ-Y)

01.01.2017 09:19:29 TSI
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